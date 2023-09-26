В Нагорном Карабахе взорвался склад, в котором раздавали бензин беженцам

На складе с топливом около трассы Степанакерт-Аскеран в непризнанном Нагорном Карабахе произошел взрыв. Об этом сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

Взрыв произошел 25 сентября на бензохранилище. Как пишут армянские СМИ со ссылкой на МВД республики, в результате есть погибшие и раненые. Некоторых пострадавших госпитализировали с ожогами.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил о более чем 200 раненых. «Состояние здоровья большинства людей тяжелое или крайне тяжелое. Медучреждений Арцаха недостаточно для спасения жизней людей. Санавиация должна прилететь срочно, чтобы спасти жизни», — написал он. Точное число пострадавших неизвестно.



Депутат парламента Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян рассказала изданию News.am, что на заправочной станции Айказова, где, предположительно, взорвалась цистерна, раздавали бензин беженцам, выезжающим в Армению.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.