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В Нагорном Карабахе взорвался склад, в котором раздавали бензин беженцам

09:14 • 26.09.2023

На складе с топливом около трассы Степанакерт-Аскеран в непризнанном Нагорном Карабахе произошел взрыв. Об этом сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

Взрыв произошел 25 сентября на бензохранилище. Как пишут армянские СМИ со ссылкой на МВД республики, в результате есть погибшие и раненые. Некоторых пострадавших госпитализировали с ожогами. 

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил о более чем 200 раненых. «Состояние здоровья большинства людей тяжелое или крайне тяжелое. Медучреждений Арцаха недостаточно для спасения жизней людей. Санавиация должна прилететь срочно, чтобы спасти жизни», — написал он. Точное число пострадавших неизвестно. 

Депутат парламента Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян рассказала изданию News.am, что на заправочной станции Айказова, где, предположительно, взорвалась цистерна, раздавали бензин беженцам, выезжающим в Армению.

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