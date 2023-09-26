«Черный», «Кэрри» и «Святогор». В Белгородской области в местную тероборону вступила вся семья. В том числе и 11-летний мальчик

В Белгородской области супружеская пара из города Губкин вместе со своим 11-летним сыном вступили в отряд местной теробороны под названием «Сталь». Об этом сообщил местный телеканал ГУБТРК.

По его данным, первым в тероборону записался отец ребенка, получив позывной «Черный». Затем к нему присоединились жена и 11-летний сын, получившие позывные «Кэрри» и «Святогор». Как утверждается, теперь вся семья не пропускает ни одной тренировки.

«Мой отец подает мне отличный пример, благодаря которому я в теробороне. Вообще я давно увлекаюсь военной тематикой, занимаюсь в военно-патриотическом клубе "Святогор" и мечтаю поступить в Нахимовское военно-морское училище», — рассказал «Святогор» журналистам. В свою очередь, «Кэрри» рассказала, что начала ходить на тренировки, чтобы «быть ближе к мужу», а потом у нее «появился к этому большой интерес».

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