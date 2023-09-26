В Иванове местного жителя оштрафовали на два миллиона рублей за посты о Сталине и Второй мировой войне

Ивановский областной суд признал местного жителя архитектора Сергея Волкова виновным по уголовной статье о реабилитации нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК) и оштрафовал на два миллиона рублей. Об этом сообщает «Поддержка политзеков. Мемориал».

Поводом для уголовного дела против Волкова, возбужденного в мае 2022 года, стали его посты в своем телеграм-канале «Славяно-языческая культура сегодня». В частности, два из них, где он критиковал Иосифа Сталина, обвиняя его в блокаде Ленинграда.

«Не было немецкого кольца блокады. Город бросил Сталин, как ненужный и почти захваченный. Хотя возможности поставлять туда продовольствие были. И одна важная деталь, с нацистов сняли обвинение в блокаде на Нюрнберге. Как вы думаете, почему?» — писал Волков в одном из них.

Обвинение в ходе процесса ссылалось на результаты экспертизы, в которых говорилось, что суждения Волкова противоречат «научной парадигме Великой Отечественной войны в российской историографии» и «несут в себе попытки опорочить высшее военно-политическое руководство СССР за бездействие, трусость или антигуманные действия по отношению к своему населению».

В феврале 2022 года дело против Волкова рассмотрел суд присяжных. Процесс продлился до вынесения вердикта, с которым судья ознакомился, но не стал оглашать, сначала сославшись на ошибку в вопросном листе, а затем заявив о подозрении в предвзятости одного из присяжных. После этого судья распустил коллегию присяжных и постановил начать рассмотрение дела заново. Адвокаты Волкова тогда говорили, что вердикт присяжных, вероятно, был оправдательным.

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