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В аннексированном Севастополе посетителей дворца культуры не пустили во время воздушной тревоги в укрытие, потому что оно «только для сотрудников»

18:33 • 26.09.2023

В аннексированном Севастополе посетителей Дворца культуры рыбаков вместе с детьми не пустили в укрытие и выгнали на улицу во время воздушной тревоги. Видео инцидента, снятое одной из посетительниц ДК, опубликовало издание «Подъем».

На кадрах слышно сирену воздушной тревоги и видно около полутора десятков взрослых и детей, стоящих у входа в ДК. Одна из женщин заходит внутрь и спрашивает у находящегося там мужчины, есть ли в ДК укрытие. Тот отвечает, что есть, но уточняет, что оно «только для сотрудников».

В городском департаменте культуры «Подъему» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, а сотрудникам «повторно разъяснен алгоритм действий при сигнале “Воздушная тревога”».

Инцидент прокомментировал губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. «Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это — прописная истина», — написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев также сообщил, что поручил провести проверку, и пообещал наказать всех причастных.

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