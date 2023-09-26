Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил остановить войну «с обеих сторон»

Российский миллиардер Олег Дерпипаска в интервью Financial Times высказался о бессмысленности войны и выразил сомнения, что санкции, введенные странами Запада, приблизят ее окончание.

«Я не понимаю, почему бы не остановить это с обеих сторон, — заявил Дерипаска. — Я не вижу, чтобы кто-то достиг заявленной цели». Также олигарх сказал, что при передаче истребителей F-16 и F-35 украинской стороне будет достигнута только одна цель — «больше страданий, больше потерянных жизней и больше раненых».

Продолжение боевых действий, считает Дерипаска, будет означать «еще 50 тысяч убитых с обеих сторон, возможно, 150 тысяч раненых» к следующему году. «Вы действительно верите, что разумно заставить еще 200 тысяч человек… страдать еще 12 месяцев?» — спросил он.

Также олигарх высказался о санкциях как об «изжившем себя инструменте»: «Вера в то, что санкции остановят [войну] или приведут к смене режима, или каким-то образом приблизят нас к завершению конфликта… Нет. Мы должны найти другое решение».

По данным FT, ранее из-за «сдержанных» высказываний о войне российский миллиардер Олег Дерипаска лишился части своих активов. Прокуратура конфисковала принадлежащий ему гостиничный комплекс в Сочи и передала его связанному с Путиным фонду. Дерипаска отказался комментировать этот эпизод журналистам FT.



Власти США ввели санкции в отношении Дерипаски еще весной 2018 года. В декабре того же года США сняли санкции с компаний олигарха, но персональные ограничения против него оставили в силе. Причиной были связи олигархов с российским режимом, который предпринимал «вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием». Позже в отношении олигарха санкции ввел и Евросоюз.

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