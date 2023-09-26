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Ракету, которая в ноябре 2022 года упала в Польше, запустили с территории Украины — Rzeczpospolita

12:41 • 26.09.2023

Ракета, которая упала в польском городе Пшеводув, была запущена с территории Украины, утверждают в издании Rzeczpospolita. 

Журналисты Rzeczpospolita изучили заключение Национальной прокуратуры по ракете, упавшей на сушилку зерна в бывшем совхозе 15 ноября 2022 года. После падения ракета взорвалась, из-за чего погибли два фермера. 

По информации Rzeczpospolita, заключение прокуратуры было подготовлено «на основе исчерпывающих засекреченных данных национальных служб». В издании рассказали, что перед падением ракеты российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе — угольную электростанцию под Львовом. Украинские ПВО в ответ запускали ракеты парами для более эффективного отражения атак. 

15 ноября 2022 года одна из ракет поразила цель, другая продолжила полет —  ее механизм должен был запустить процесс самоликвидации, но почему-то этого не произошло, сообщают польские журналисты.

Упавшая ракета, по данным польской прокуратуры, — это C-300, которая была произведена в России. Ее дальность — от 75 до 90 километров, поэтому она не могла прилететь с российских позиций до Пшеводува, в том числе и из Беларуси.

Сразу после падения ракеты в 2022 году власти США утверждали, что она могла быть запущена украинской ПВО. 

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