Из-за взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе погибли 20 человек

В результате взрыва на складе с топливом в непризнанном Нагорном Карабахе погибли 20 человек, еще 290 получили ожоги разной степени. Об этом сообщают издания «Арменпресс» и News.am со ссылкой на министерство здравоохранения Арцаха.

Пострадавшие с ожогами разной степени были доставлены в Республиканский медицинский центр, медицинский центр «Аревик», медицинский центр Иваняна и в медицинский центр российских миротворцев.

После взрыва было обнаружено 13 тел, которые передали в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Еще семь человек погибли уже после госпитализации, сообщают в «Арменпресс».

Взрыв произошел вечером 25 сентября. По словам депутата парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, на заправке Айказова, где, предположительно, взорвалась цистерна, выдавали бензин уезжающим из республики людям. Точная причина взрыва неизвестна.

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