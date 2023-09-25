Житель Омска убил своих детей и брата жены после ссоры из-за развода

Вечером 24 сентября мужчина застрелил своих сыновей и брата жены в рабочем поселке Любино Омской области. По версии следствия, убийство произошло после ссоры из-за развода.

По сообщению пресс-службы регионального Следственного комитета, 36-летний омич после ссоры женой застрелил из ружья своих сыновей трех и пяти лет, а также 27-летнего брата жены, после чего покончил с собой. Тела были обнаружены во дворе дома. 30-летняя супруга с двумя другими детьми смогли убежать.

Мужчина был охотником и хранил дома несколько видов оружия, сообщили в прокуратуре и в СУ СК по Омской области. Последние полгода мужчина не жил вместе со своей женой, но разводиться с ней не хотел, что и послужило поводом для конфликта.

В следственном комитете возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» (часть 2 статьи 105 УК).

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