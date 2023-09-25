Умер бывший министр экономики и один из создателей ВШЭ Евгений Ясин

В возрасте 89 лет скончался бывший министр экономики России и один из создателей Высшей школы экономики Евгений Ясин. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердила неназванная помощница Ясина. Также о его смерти написали политолог Александр Кынев и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел. Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал. Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений Григорьевич доказал, что это очень сложно, но возможно. Эталон служения стране и людям в его самом высшем понимании. Он очень многое сделал не только для меня, всегда понимал и поддерживал, но и для очень многих знакомых и незнакомых ему людей», — написал Кынев.

Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. В 1963 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1989 по 1991 год Ясин работал начальником отдела Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе. После распада Советского Союза Ясин, будучи соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, стал одним из идеологов реформ начала 1990-х годов. В частности, он принял участие в разработке программы «500 дней» по переходу от плановой к рыночной экономике.

С 1994 по 1997 год Ясин занимал должность министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина. В октябре 1998 года он стал научным руководителем Высшей школы экономики, проработав на этом посту до 2021 года, когда члены ученого совета НИУ ВШЭ избрали Ясина почетным научным руководителем университета. Также с 2000 по 2018 год он занимал должность президента фонда «Либеральная миссия», а с 2018 года был членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кроме того, Ясин с 2018 по 2020 год возглавлял «Комитет гражданских инициатив», основателем которого был Алексей Кудрин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.