Коллеги предупредили Нарусову о «недопустимости» поездок в страны НАТО из-за ее возможной поездки в Испанию с Собчак

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности «жестко предупредил» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время войны в Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в верхней палате российского парламента.

По его словам, в комитете по регламенту сочли, что такие поездки дискредитируют саму Нарусову, как сенатора, и весь Совет Федерации в целом.

Поводом для предупреждения со стороны коллег, как сообщается, стала распространившаяся в сети в августе информация о том, что Нарусова ездила в Испанию. Тогда дочь Нарусовой Ксения Собчак опубликовала в сторис видео из испанской Марбельи, где на заднем плане можно было заметить Нарусову. Сама сенатор при этом утверждала, что находится в Петербурге.

Издание «Подъем» попросило Нарусову подтвердить информацию о вынесенном ей предупреждении. «Я не комментирую эти глупости, все», — ответила она.

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