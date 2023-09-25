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Полиция Латвии пригрозила штрафами за наклейки на автомобилях с надписью «я русский»

21:50 • 25.09.2023

Полиция Латвии сообщила, что при обнаружении наклеек «я русский/русская» на машинах она будет требовать снять их и объяснить цель установки. Кроме того, автомобилистам могут грозить штрафы за «пропаганду военной агрессии или военных преступлений», говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х. 

В сообщении сказано, что на фоне войны в Украине «любая героизация военной агрессии» не допускается. К нарушениям относятся и «потенциально провокационные надписи на русском языке», например, «я русский/русская». Полиция призвала жителей страны сообщать об обнаружении машин с такими наклейками. 

Ранее в соцсетях появилась фотография автомобиля с номерами Латвии и надписью на заднем стекле «я русская».  

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