Балтийский флот потерял способность проводить крупномасштабные десантные операции

Балтийский флот России утратил способность проводить крупномасштабные наступательные десантные операции, показали военно-морские учения в Балтийском море «Океанский щит – 2023». Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на доклад компании Rohan Consulting, которая занимается анализом военных конфликтов.

Как пишут авторы доклада, к невозможности проведения Балтийским флотом крупных десантных операций привело участие во вторжении в Украину больших десантных кораблей (БДК) проекта 775 (по классификации НАТО – Ropucha) и 336-й бригады морской пехоты. О переброске трех из четырех БДК Балтийского флота («Королев», «Минск» и «Калининград») в Черное море незадолго до начала вторжения писал «Интерфакс». В результате, пишут аналитики Rohan Consulting, Балтийский флот потерял способность проводить наступательные сухопутные операции, но по-прежнему может отражать десантные операции противника.

В докладе также говорится, что Балтийский флот способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским и наземным целям. Также учения, по мнению аналитиков Rohan Consulting, показали высокий уровень боевой готовности подразделений, обслуживающих баллистические и противокорабельные ракеты, а также ПВО.

Ракетный и противовоздушный потенциал Балтийского флота становится критически важным для обороны Калининграда в ситуации, когда он не в состоянии проводить масштабные десантные операции, отмечают авторы доклада.

По их мнению, прошедшие учения также показали, что Балтийский флот располагает достаточным количеством средств радиоэлектронной борьбы. А существующий парк вспомогательных судов позволяет ему оказывать помощь кораблям других флотов, как в Балтийском море, так и в ряде районов Атлантического океана.

Военно-морские учения «Океанский щит – 2023» прошли в Балтийском море со 2 по 18 августа. Как заявляли в Минобороны России, целью учений было проверить слаженность работы штабов по управлению войсками и готовность сил ВМФ к защите национальных интересов в оперативно важном районе. Как сообщало агентство ТАСС, в учениях принимали участие 30 боевых кораблей, 20 судов обеспечения, 30 летальных аппаратов и около шести тысяч военнослужащих.

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