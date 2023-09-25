«Это имитация деятельности. Фальшивка». Навальный — о политических коалициях внутри оппозиции

Навальный проанализировал в своем блоге итоги прошедших предвыборных компаний, обозначил позицию ФБК на будущих президентских выборах и назвал «ошибки» Максима Каца.

Навальный сообщил, что «внимательно изучил» результаты прошедших выборов, и попросил «распечатать и прислать все, что написали и сказали о выборах те, кто хочет на них влиять».

Политик разделил несистемную оппозицию на несколько категорий. К первой он отнес Гарри Каспарова, который предлагает бойкотировать любые выборы. К представителям второй группы с позицией «голосуй везде, если это выглядит как выборы», он отнес Максима Каца. Третья группа, по мнению политика, это ФБК, который призывает участвовать только в тех выборах, где можно «бороться с режимом Путина, нанести ему ущерб». Споры по этому поводу между партиями, по словам Навального — это «нормальная политическая жизнь».

Также политик пишет, что решение по выборам президента в 2024 году ФБК будет принимать, «когда будет ясен весь расклад: кандидаты, агитация, наблюдатели».

По его мнению Навального, в стратегии Каца есть «пять огромных ошибок». Он, как отмечает Навальный, недостаточно активно призывает голосовать, в том числе и за своих «ближайших соратников», не принимает во внимание рекомендации «Умного голосования», разработанные командой Навального, и не учитывает личность самих кандидатов. Также в роликах Максима Каца Навального возмутила «обещанная простота победы».

Последняя ошибка, как считает Навальный, заключается в том, что «самым важным» Кац считает «создание некой общественной коалиции». При этом Навальный вспомнил уже созданные Михаилом Ходорковским и Львом Пономаревым коалиции. «Поэтому сейчас нужно срочно создать еще одну коалицию в том же составе, чтобы полгода не делать ровно ничего. То есть совсем буквально ничего, ведь они даже не собрались на свое второе заседание», — пишет политик.

По его словам, ФБК не нужны объединения, чтобы работать. «Сформулирую предельно четко: идите к чертовой матери со своими коалициями. Это имитация деятельности. Фальшивка. Вместо работы люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом», — заключил Навальный.

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