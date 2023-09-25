Бывший мэр города Чайковский попал в плен в Украине спустя две недели после заключения контракта

Экс-мэр города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков попал в плен в Украине. Он заключил контракт с батальоном «Ахмат» 7 сентября 2023 года. Видео из плена, как уточняет «Коммерсантъ», появилось 21 сентября.

Информацию о пленении бывшего мэра подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапков в ходатайстве к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой. Он уточнил, что «лично знаком» с Третьяковым и о его пленении узнал от супруги бывшего мэра.

Ранее украинские телеграм-каналы и Госпогранслужба страны опубликовали видео, на котором, как утверждалось, запечатлен экс-мэр Третьяков, взятый в плен. «Приписали меня к 78-му полку 42-й мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировку», — говорит он на видео. По словам мужчины, после тренировки его полк отправили в Клещеевку Донецкой области, где он и был взят в плен.



Алексей Третьяков возглавлял администрацию Чайковского с 2014 года. В январе 2019 года его приговорили к трем годам колонии за превышение должностных полномочий — суд решил, что Третьяков незаконно передал муниципальную квартиру своей подчиненной, а та переписала жилье на свою дочь. Своей вины на следствии и в ходе суда он не признал. В колонии Третьяков провел меньше трех лет и освободился условно-досрочно в 2020 году.

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