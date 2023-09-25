В Италии умер босс «Коза Ностра», скрывавшийся от властей 30 лет

В итальянском городе ЛʼАкуила умер один из лидеров сицилийской организованной преступной группировки «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, три года назад Денаро, которому на тот момент было 62 года, диагностировали рак толстой кишки. С тех пор ему сделали несколько операций и химиотерапию. С августа он находился в больнице ЛʼАкуила в бронированной палате. 22 сентября Денаро впал в кому, из которой уже не вышел.

До недавних пор Денаро считали одним из последних итальянских мафиозных боссов «первой величины», остававшихся на свободе. Его задержали в январе 2023 года. Итальянская полиция нашла Денаро в частной клинике в Палермо на Сицилии, где он проходил лечение.

Власти Италии объявили Денаро в розыск еще в 1993 году. С тех пор ему удавалось успешно скрываться от правоохранителей. Все 30 лет, которые он был в бегах, Денаро возглавлял список самых разыскиваемых в Италии преступников. За это время его заочно приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе силовиков. Денаро также считают причастным к серии взрывов в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году. Боссом «Коза Ностра» Денаро стал в 2006 году после ареста лидера сицилийской мафии Бернардо Провенцано.

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