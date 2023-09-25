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Жертвами российского удара по Бериславу стали два человека

12:55 • 25.09.2023

В результате российского авиаудара по украинскому городу Берислав погибли два человека. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин. 

«Травмы, несовместимые с жизнью, получили 73-летний мужчина и его 70-летняя жена», — написал Прокудин в своем телеграм-канале.

По его словам, ранения получили еще два человека. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Прокудин сообщал, что утром 25 сентября российская авиация сбросила на Берислав четыре бомбы, одна из которых попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы, а другая — в жилой дом.

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