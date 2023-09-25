Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий гражданам Беларуси ввозить, хранить, запускать и продавать беспилотники. Это касается физических лиц.

Согласно указу, они должны прекратить ввоз, использование и изготовление дронов с момента подписания документа. На решение вопроса с хранением и оборотом устройств людям дается полгода. В течение этого времени им предлагается продать свои дроны индивидуальным предпринимателям или сдать их на хранение «в уполномоченную организацию, определенную правительством». О какой организации идет речь, в указе не уточняется.

Теперь ввозить дроны в Беларусь, хранить их, заниматься их оборотом, эксплуатировать и изготавливать разрешается только юрлицам и индивидуальным предпринимателям «в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности». Они должны будут запрашивать соответствующие разрешения у Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций. Кроме того, в стране появится реестр дронов, принадлежащих юрлицам и ИП.

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