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В Ленобласти нашли тело режиссера БДТ Александра Никанорова

16:42 • 25.09.2023

В Ленинградской области нашли тело режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова. Ему было 40 лет. О его смерти сообщается на странице учреждения во «Вконтакте».

В одном из предыдущих сообщений на странице театра говорилось, что Никаноров не выходил на связь с 21 сентября. «Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15.47 — дальше его следы потерялись», — говорилось в сообщении.

Никанорова искала полиция и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Издание «Фонтанка» пишет, что тело режиссера в районе Токсово нашли случайные люди.  

Никаноров работал в БДТ в Санкт-Петербурге с 2014 года, снимался в кино и сериалах. Он был вторым режиссером в спектаклях Андрея Могучего, Виктора Крамера, Владимира Панкова и Виктора Рыжакова. Никаноров самостоятельно поставил спектакли «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого, «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ», а также перформансы «Маршрут “Старухи”» и Taste X. 

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