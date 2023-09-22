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Троице-Сергиева Лавра зарегистрирует собственный товарный знак для продажи коктейлей на пиве, вазелина и досок для серфинга

21:52 • 22.09.2023

Подмосковная Троице-Сергиева Лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Made in Lavra с большим набором категорий товаров и услуг. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщило издание «Аргументы и факты».  

Под брендом Made in Lavra монастырь планирует продавать доски для серфинга, вазелин, помаду, игрушки с сюрпризом для розыгрышей, карнавальные маски, поддерживающие спортивные трусы и множество других товаров. В перечень также вошли продукты питания: кровяная колбаса, омары, анчоусы, ячменное и солодовое пиво, коктейли на основе пива и энергетические напитки. Также планируется, что монастырь будет предоставлять услуги телемаркетинга. 

«АиФ» направил в Лавру запрос и спросил, с какой целью понадобилась регистрация этого товарного знака, где можно будет купить вышеперечисленные товары и на что пойдут деньги от продаж. В монастыре оперативно подготовить ответ не смогли.  

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