Томского школьника арестовали по обвинению в диверсии

Несовершеннолетнего школьника из Томска арестовали на два месяца по обвинению в покушении на диверсию (часть 3, статьи 30, часть 1 статьи 281 УК) на железной дороге. Об этом сообщил Новосибирский следственный отдел на транспорте.

Как говорится в сообщении, в сентябре 2023 года подросток «за денежное вознаграждение пытался поджечь релейный шкаф при помощи бутылки с зажигательной смесью». Школьника задержали местные полицейские вместе с сотрудниками ФСБ.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о 16-летнем ученике десятого класса томской католической гимназии. Он якобы бросил «коктейль Молотова» в релейный шкаф, но промахнулся. Позже силовики нашли на месте происшествия рюкзак, зажигалку, бутылку, емкость с бензином и нож, а затем вычислили и задержали школьника.

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