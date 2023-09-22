В странах СНГ развернут средства противоракетной обороны

В странах СНГ будут развернуты средства противоракетной обороны (ПРО). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, выступая по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле.

«Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО», — сказал он.

Грехов пояснил, что эти «мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ».

Как отмечает РИА «Новости», в объединенную систему ПВО СНГ сейчас входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом элементы системы ПРО развернуты только в России и Беларуси.

Так, в России система ПРО включает в себя зенитные комплексы различных систем, включая противоракеты шахтного базирования, а также радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении. В Беларуси в систему ПРО входят развернутые там зенитные комплексы большой дальности С-400 «Триумф» российского производства, а также различные средства обнаружения атакующих ракет.

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