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Россия перестанет выдвигать свои фильмы на «Оскар»

10:32 • 22.09.2023

Российский оскаровский комитет приостановил свою работу. Организация занималась выдвижением отечественных фильмов на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом, как передает ТАСС, сообщил один из членов комитета продюсер Федор Попов.

«Я состоял в комиссии по выдвижению на "Оскар", когда она работала. Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — сказал он.

Попов пояснил, что «выдвижение на премию американской киноакадемии “Оскар” в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно».

Как отмечает ТАСС, сообщения о том, что Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2023 году, подтвердили еще два неназванных члена российского оскаровского комитета.

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