Несмотря на санкции, продажи нового iPhone в России стартуют почти одновременно с мировыми

Сегодня в мире стартуют продажи нового IPhone 15 от компании Apple. Несмотря на то, что этот производитель гаджетов прекратил свою деятельность в России вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, некоторые российские ритейлеры предоставляли возможность ознакомиться с новой моделью еще вчера, а завтра обещают доставить смартфон тем, кто оформил предзаказ.

Широкие продажи нового iPhone в России начнутся со следующей недели. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российских ритейлеров, цены на базовую модель будут начинаться с 124,99 тысяч рублей, 15 Plus будет стоить от 139,99 тысяч рублей, 15 Pro — от 154,99 тысяч, а 15 Pro Max — от 189,99 тысяч рублей.

После ухода из России из-за начала войны в Украине западных производителей электроники российские власти узаконили так называемый «параллельный импорт». Благодаря этому, в Россию можно импортировать и продавать гаджеты без разрешения их производителей.

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