Военные расходы России в 2024 году могут увеличиться почти на 70% по сравнению с 2023-м и составить 10,8 триллиона рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект федерального бюджета, который, по информации издания, 22 сентября обсуждается в правительстве.

По данным Bloomberg, в 2021 году военные расходы российского бюджета составили 3,6 триллиона рублей, в 2023-м — 6,4 триллиона. Если они будут увеличены до 10,8 триллиона в 2024-м, то они составят 6% ВВП.

Предполагается, что расходы на «социальную политику», то есть выплаты пенсий и пособий, в следующем году тоже станут рекордными и составят 7,5 триллиона рублей. В 2023-м году государство потратило на это 6,5 триллиона. Тем не менее, это все равно будет меньше расходов на военную отрасль.

В то же время расходы на образование и здравоохранение останутся прежними: 1,5 и 1,6 триллиона рублей.

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