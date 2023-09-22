Поддержать
Новости

В следующем году правительство планирует выделить почти 11 триллионов рублей на военные расходы. Это в три раза больше, чем в 2021-м — Bloomberg

17:59 • 22.09.2023

Военные расходы России в 2024 году могут увеличиться почти на 70% по сравнению с 2023-м и составить 10,8 триллиона рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект федерального бюджета, который, по информации издания, 22 сентября обсуждается в правительстве. 

По данным Bloomberg, в 2021 году военные расходы российского бюджета составили 3,6 триллиона рублей, в 2023-м — 6,4 триллиона. Если они будут увеличены до 10,8 триллиона в 2024-м, то они составят 6% ВВП.

Предполагается, что расходы на «социальную политику», то есть выплаты пенсий и пособий, в следующем году тоже станут рекордными и составят 7,5 триллиона рублей. В 2023-м году государство потратило на это 6,5 триллиона. Тем не менее, это все равно будет меньше расходов на военную отрасль. 

В то же время расходы на образование и здравоохранение останутся прежними: 1,5 и 1,6 триллиона рублей. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»