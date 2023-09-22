Спутниковые снимки говорят о расширении ядерных полигонов США, России и Китая — CNN

Анализ свежих спутниковых снимков говорит об увеличении активности на ядерных полигонах России, США и Китая в последние несколько лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, в последние три-пять лет на российских, китайских и американских ядерных полигонах появились новые подземные коммуникации, склады, а также активизировалось движение транспортных средств.

В публикации CNN речь идет о российском полигоне на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, американском — в пустыне Невада и китайском — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

На спутниковых снимках, в частности, видно, что в период с 2021 по 2023 год на российском полигоне велось масштабное строительство, там прокладывали новые туннели под арктическими горами, в порт прибывали грузовые корабли, а дороги зимой очищались от снега. Аналогичная активность наблюдалась также на китайском и американском полигонах.

Как отмечает CNN, в последние десять лет напряженность между тремя крупнейшими ядерными державами достигла своего пика. При этом телеканал подчеркивает, что возросшая активность на ядерных полигонах не обязательно означает, что там готовятся новые испытания.

В то же время эксперт Центра исследования проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Джеффри Льюис заявил, что специалисты видят «действительно много намеков на то, что Россия, Китай и США могут возобновить ядерные испытания». В свою очередь, бывший аналитик разведки, отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон отметил, что США, Россия и Китай вложили много времени, усилий и денег в подготовку активностей, которые нужны для проведения ядерных испытаний.

По мнению директора Информационного ядерного проекта в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, реальная опасность эскалации появится, как только одна из крупнейших ядерных держав решит их возобновить. Однако он считает маловероятным, что страны на это решатся.

Последним ядерные испытания в 1996 году проводил Китай. Вскоре после этого страна присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Чтобы это соглашение вступило в силу, его должны были ратифицировать 44 страны, однако парламенты США и Китая так этого и не сделали, хотя де-факто выполняют условия соглашения. Последние ядерные испытания в России проводились в 1990 году, а в США — в 1992.

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в феврале 2023 года, заявил, что Россия не будет первой возобновлять ядерные испытания, но сделает это, если первыми на такой шаг пойдут США.

Летом 2023 года с инспекцией на российский ядерный полигон на Новой Земле прилетали министр обороны Сергей Шойгу и глава Росатома Алексей Лихачев.

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