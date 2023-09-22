В результате российского ракетного удара по Курахово в Донецкой области пострадали 16 человек

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Курахово в Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генпрокурора Украины.

Там уточнили, что удар был нанесен двумя двумя ракетами «Искандер». Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в результате чего ранения получили 16 человек. Повреждения также получили еще несколько многоквартирных жилых домов. На месте удара идет поисково-спасательная операция и разбор завалов.

В свою очередь, украинские телеграм-каналы без указания источников сообщили о 21 пострадавшем.

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