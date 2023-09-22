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Из курса ВШЭ убрали слово «гендер». Теперь он называется «введение в женские и мужские исследования» 

16:52 • 22.09.2023

Курс «Введение в гендерные исследования» на факультете социальных наук в Высшей школе экономики переименовали во «Введение в женские и мужские исследования». На это обратило внимание издание «Бумага».   

«Введение в женские и мужские исследования» — это курс, который входит в майнор «Гендерные исследования». Название майнора пока остается прежним. 

В аннотации к курсу говорится, что в его рамках студенты познакомятся с основными направлениями исследований и базовыми концепциями в рамках гендера и политики. 

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