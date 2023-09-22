Минобороны России отчиталось о сбитых над Краснодарским краем и аннексированным Крымом беспилотниках

В Минобороны России отчитались об успешном отражении атаки беспилотников в ночь на 22 сентября. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в нем.

В ведомстве уточнили, что один беспилотник был сбит средствами ПВО над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова, а второй — над Туапсинским районом Краснодарского края.

Сообщения о работе ПВО подтвердили в администрации Туапсинского района. «В 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат – он уничтожен», — говорится в сообщении властей.

Там добавили, что в результате падения обломков дронов разрушений и повреждений объектов на берегу, а также пострадавших — нет.

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