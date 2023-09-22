Украина получит американские танки Abrams уже на следующей неделе

Первые американские танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе. Об этом, как передает Reuters, сообщил президент США Джо Байден после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Байден также объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов. Согласно сообщению на сайте Пентагона в него войдут:
- ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 59 легких тактических машин;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении американского министерства обороны.
Байден также сообщил о предоставлении Украине второй батареи ПВО Hawk, которая не упоминается в пресс-релизе американского министерства обороны.
В свою очередь, Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США и Украина будут вместе производить оружие.
«Совместное производство в оборонной промышленности с США — это историческое событие. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших государств. В частности, Украина сможет производить системы ПВО», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Зеленского, страны готовятся создать новую оборонную экосистему, которая будет производить оружие «для дальнейшего укрепления свободы и защиты жизни».
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