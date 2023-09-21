Российская армия нанесла ракетные удары по украинским городам. Есть погибшие и раненые

Российские военные в ночь на 21 сентября атаковали сразу несколько украинских регионов. Об этом сообщают местные власти.

Так, по Киеву был нанесен удар крылатыми ракетами. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силам ПВО удалось сбить более 20 целей. «Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения! Только представьте — полтора месяца непрерывной тревоги», — отметил Попко.

В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко написал, что в результате падения обломков сбитых ракет в Дарницком районе пострадали семь человек, а в Голосеевском — повреждения получил пятиэтажный жилой дом.

В Черкассах в результате российского обстрела ранения получили пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Еще по меньшей мере один человек находится под завалами разрушенного здания.

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе зафиксировано как минимум пять «прилетов», пострадали два человека.

В свою очередь, МВД Украины сообщает об обстрелах и пожарах в Львовской и Киевской областях. В последней были ранены два человека.

Также минувшей ночью обстрелу подвергся Херсон. Об этом написал местный губернатор Александр Прокудин. По его словам, российские военные нанесли удары по жилым кварталам города. В результате погибли два человека в одном из общежитий. Еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

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