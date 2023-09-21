В Швейцарии запретили носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо

Парламент Швейцарии принял закон, запрещающий носить одежду, которая закрывает лицо, в общественных местах. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом под запрет, в частности, попадает женская мусульманская одежда, такая как бурка, паранджа и никаб.

«Хотя запрет распространяется на любую одежду, закрывающую лицо, особое внимание в ходе кампании было уделено религиозным вуалям, поскольку некоторые мусульманки предпочитают носить паранджу», — отмечает Bloomberg.

За нарушение запрета законом предусмотрен штраф в размере до 1000 швейцарских франков (около 1100 долларов). В то же время в новой норме предусмотрены исключения. Так, скрывать лицо в общественных местах разрешается по соображениям охраны здоровья и безопасности, а также на религиозных мероприятиях.

Принятый закон был разработан правой Швейцарской народной партией, которая активно агитировала за введение этого запрета под лозунгом «Нет экстремизму». В марте 2021 году в стране состоялся референдум, на котором 51,21% швейцарцев проголосовали за общенациональный запрет на ношение одежды и головных уборов, скрывающих лицо.

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