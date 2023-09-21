США возрождают подводную шпионскую программу, чтобы противодействовать Китаю. Пекин работает над собственной системой слежки — Reuters

США возрождают крупнейшую шпионскую программу, которая практически перестала существовать с конца холодной войны, чтобы противостоять Китаю. Тем временем Пекин работает над собственной морской шпионской программой, известной как «Великая подводная стена». Это выяснили журналисты Reuters.

По данным журналистов, США возродил проект на фоне того, что Китай активизировал военные учения вокруг Тайваня, территорию которого хочет взять под свой контроль.

Журналисты выяснили, что план военно-морского флота США включает в себя:

развертывание флота беспилотных морских дронов для прослушивания вражеских кораблей;

размещение спутниковых датчиков на морском дне для поиска подводных лодок;

использование спутников для определения местоположения кораблей путем отслеживания их радиочастот;

использование программного обеспечения искусственного интеллекта для анализа данных морского шпионажа

Шпионская программа США IUSS (интегрированная система подводного наблюдения) впервые была запущена во времена холодной войны в 1950-х годах. На пике развития в 1980-х годах в IUSS работали тысячи моряков военно-морского флота. Согласно рассекреченным документам военно-морского флота, основной миссией проекта было отслеживание советских судов. Шпионскую программу «сократили» в 1990-х годах после распада СССР. Аналитикам проекта стали поручать следить за морскими животными и природными явлениями.

Источники Reuters также сообщили расследователям, что Китай создает собственную мощную шпионскую программу. «Эта система, уже строящаяся, состоит из кабелей, оснащенных датчиками прослушивания гидролокатора, проложенными вдоль морского дна в Южно-Китайском море — напряженной арене из-за территориальных споров между Пекином и его соседями. По словам двух источников, Китай также создает флот подводных и надводных морских беспилотников для поиска вражеских подводных лодок», — говорится в расследовании.

Журналисты пишут, что Индо-Тихоокеанский регион стал главной ареной военной конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Возросшая агрессия Пекина по отношению к союзному США Тайваню, его территориальные споры с соседями и его оппозиция давнему американскому военно-морскому присутствию в регионе, которое Китай считает провокационным, усилили трения между двумя странами.

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