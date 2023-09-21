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Мобилизованный отец троих детей, которого власти обещали вернуть домой, погиб в Украине

10:42 • 21.09.2023

14 сентября в Запорожье в результате обстрела погиб мобилизованный отец троих детей из Минусинска Денис Слюсарев. Об этом, ссылаясь на родных погибшего, пишет местное издание «Вгляд.Инфо»

Слюсарев был мобилизован 26 сентября 2022 года. На тот момент он был отцом двоих детей, а его жена была беременна третьим. Спустя полгода у Слюсарева родился сын, которого он так и не увидел.

Жена Слюсарева активно добивалась от властей его возвращения домой. Она писала в Минобороны, в приемную Путина, обращалась к предыдущему губернатору Красноярского края Александру Уссу, а затем к новому главе региона Михаилу Котюкову. Последний дважды встречался с женой Слюсарева и обещал помочь вернуть ее мужа домой.

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