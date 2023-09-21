Роскомнадзор заблокировал BadComedian в своем паблике во «ВКонтакте» после вопроса про фильм «Айта»

Блогера BadComedian (Евгения Баженова) заблокировали в паблике Роскомнадзора (РКН) во «ВКонтакте». Об этом сам BadComedian сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, перед блокировкой он задал в комментариях вопрос о фильме «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. «Уважаемый Роскомнадзор. Можно ознакомиться с экспертизой фильма „Айта“? Судя по всему, человек, который вынес решение по этому фильму, профнепригодный», — написал Баженов, после чего оказался заблокирован.

«Стоит ли удивляться, что данная организация не способна к диалогу, (и уж тем более) к анализу фильма, а способна лишь блокировать? Нет, не стоит. Ожидаемо. И зачем нужны такие "защитники" тоже ясно — под бравурными словами о "защите" банить кого захочется и получать за это зарплату. Ну окей, мало ли бесполезных профессий? Но паблик-то вам зачем?» — прокомментировал свой бан сам Баженов.

Фильм «Айта» вышел в российский прокат в марте 2023 года. Он собрал 26,4 миллиона рублей, став самым кассовым якутским фильмом. Картина рассказывает о смерти якутской школьницы, в убийстве которой подозревают русского полицейского, из-за чего над ним хотят устроить самосуд.

19 сентября стало известно, что «Айта» удалена со всех крупных российских стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. По мнению ведомства, в картине содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России». В РКН пояснили, что в фильме «демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.