Власти аннексированного Севастополя сообщили об отражении ракетной атаки 

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки.

«Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется», — написал он. Ранее сегодня Развозжаев говорил, что «в результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА». Кроме того, по его словам, в районе акватории Севастопольской бухты применили «средства аэрозольной маскировки».

Днем в среду в крымских телеграм-каналах распространилось видео пролета ракеты над полуостровом. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто на полтора часа с полудня. О причинах не сообщалось. В то же время в местных пабликах появились предположения, что ракета Storm Shadow ударила по воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем. Официального подтверждения этой информации нет.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Бабель» подтвердил ракетную атаку по местам дислокации российской техники в Крыму, а также пообещал сообщить о подробностях позже.

В свою очередь, советник главы аннексированного Крыма по информационной политике Олег Крючков пригрозил, что публикация видео пролета ракет или беспилотников «будет расцениваться как корректировка работы вражеской авиации».

«Просим не обсуждать работу ПВО, места дислокации, возможные пролеты ракет и БПЛА в чатах, форумах и группах мессенджеров и социальных сетей. Часть этих ресурсов создано врагом и ваши видео, фото и комментарии моментально используются для корректировки ударов», — написал он.

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