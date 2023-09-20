В Казахстане появился аналог реестра «иноагентов». В него попали независимые СМИ, правозащитники и НКО

Власти Казахстана опубликовали список людей и организаций, аналогичный реестру «иностранных агентов», сообщает местное издание Exclusive.

Список называется «реестром лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев». Первая версия реестра опубликована 20 сентября, на этот момент в ней значились 240 физических лиц и организаций.

В их числе журналисты и независимые медиа, правозащитные и экологические организации, а также НКО.

С 2018 года налоговое законодательство Казахстана требует предоставления отчетности о финансировании из-за рубежа. Согласно поправкам, принятым в 2022 году, список людей и организаций, получающих иностранное финансирование должен быть публичным. Как пояснили власти страны, это «повысит уровень доверия граждан».

Действующее законодательство Казахстана пока не накладывает каких-либо ограничений на организации и людей, попавших в реестр.

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