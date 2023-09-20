Французские правые отчитались о возврате «русского кредита»

Правая французская партия «Национальное объединение», лидером которой до 2021 года была кандидат в президенты страны Марин Ле Пен, сообщила о досрочном погашении так называемого «русского кредита».

Речь идет о кредите в размере 9,4 миллиона евро, который партия взяла для ведения политической деятельности в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году.

В заявлении партии подчеркивается, что она досрочно вернула остаток долга в размере шести миллионов евро, хотя крайний срок погашения был установлен на 20 декабря 2028 года.

«Национальное объединение» хотело как можно скорее освободиться от так называемого «русского кредита», так как политические оппоненты партии использовали его как аргумент против нее, пояснил в разговоре с Financial Times казначей организации Кевин Пфеффер. «Это был нечестный аргумент, но они больше не смогут его использовать», — отметил он.

Сообщения о погашении долга также подтвердили в российской компании «Авиазапчасть». Ей достались права по этому кредиту после банкротства ПЧРБ.

Получение кредита в банке с российским участием в «Национальном объединении» объясняли тем, что европейские кредитные организации отказывались работать с партией. В то же время оппоненты партии Ле Пен называли «русский кредит» свидетельством связи французских правых с Кремлем. Сама Ле Пен в те годы открыто выступала за сближение с Россией.

Российская компания «Авиазапчасть», которой в 2019 году достались права по кредиту «Национального объединения», занимается поставками и обслуживанием авиационной техники гражданского и двойного назначения.

В 2020 году власти США внесли «Авиазапчасть» в санкционные списки, обвинив компанию в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

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