В Белгородской области в результате обстрела погиб местный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», — написал он.

По словам Гладкова, еще один мужчина, ехавший по той же трассе, получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Ранее сегодня Гладков уже сообщал об обстреле села Максимовка из ствольной артиллерии. «Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», — написал тогда он.

Также Гладков сообщил о повреждении линии электропередач из-за чего без света остались села Поповка, Максимовка и Бершаково.

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