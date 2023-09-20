В Балашихе из-за взрыва газа обрушились три этажа жилого дома 

В подмосковной Балашихе в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим», — написал он.

Через несколько часов в доме произошло повторное обрушение. Как сообщает корреспондент ТАСС, рухнули две плиты. Два спасателя погибли, еще двое пострадали.

По данным МЧС в результате взрыва погибли три человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, два человека все еще остаются под завалами.

Следственный комитет завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (статья 238 УК).

Обновлено в 12:55

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