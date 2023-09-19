Полицейские задержали учительницу русского языка и активистку Василю Вершинину во время урока в школе №32 Петропавловска-Камчатского, сообщает «7х7».

Блогерка Алина Лушавина рассказала, что сначала Вершининой хотели вменить «дискредитацию» армии (статья 20.3.3 КоАП), однако затем обвинили педагога в неповиновении полицейским (статья 19.03 КоАП). Эту информацию подтвердили в «ОВД-Инфо». Суд по ее делу состоится завтра, 20 сентября.

Юристка Ирина Канашина, которая защищает Вершинину, рассказала изданию «НеМосква», что сразу после задержания в школе учительницу отвезли делать тесты на алкоголь и наркотики. Затем ее доставили в отделение №1, куда в течение нескольких часов не пускали Канашину. Ближе к полуночи в отделение все-таки пустили другого адвоката.

«НеМосква» пишет, что Вершинина состоит в общественной организации «Совет родителей Камчатского края». Она выступала против строительства в регионе туристического комплекса, повышения пенсионного возраста и всеобщей вакцинации от коронавируса. Кроме того, Вершинина публиковала посты о нечестных выборах и требовала отставки местного правительства.

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