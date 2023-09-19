Россия ночью атаковала Львов, Харьков и Кривой Рог

В ночь на 19 сентября российская армия атаковала несколько украинских городов. В частности, сообщалось о взрывах во Львове, после которых начался пожар на промышленном складе. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Из-под завалов во Львове достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина находится в тяжелом состоянии», — написал он.

Корреспонденты Украинской службы Би-би-си сообщили, что российские беспилотники пролетели над историческим центром Львова, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Издание отмечает, что это была самая длительная атака на город за все время войны.

Также ночью взрывы были слышны в Харькове. По данным главы областной администрации Олега Синегубова, российская армия нанесла удары по Холодногорскому району города. О пострадавших не сообщалось. В Кривом Роге после удара начался пожар.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал об атаке артиллерийским огнем на Никополь. Один человек получил ранения, повреждены шесть частных домов.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что угроза атаки была в Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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