Суд признал «Новое величие» экстремистским движением

Мосгорсуд признал «Новое величие» экстремистским движением и запретил его деятельность в России. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. 8 сентября первый зампрокурора Москвы Сергей Савенков обратился в Мосгорсуд с соответствующим иском.

В 2020 году по делу «Нового величия» осудили восемь человек, четверо из них получили реальные сроки. Следствие, которое шло с 2018 года, посчитало, что они создали экстремистское сообщество, целью которого было свержение конституционного строя в России (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). Обвиняемые свою вину отрицали и настаивали, что стали жертвами провокации спецслужб. Обвинение строилось на показаниях свидетеля Руслана Данилова, который принимал активное участие в организации встреч молодых людей.

Руслан Костыленков, которому на момент вынесения приговора было 27 лет и которого обвинение посчитало лидером «Нового величия», получил семь лет колонии общего режима. Он рассказывал, что его пытали, добиваясь от него признательных показаний. 34-летний Петр Кармазин — «глава юридически-правового отдела» организации — получил шесть с половиной лет колонии. 22-летний студент Вячеслав Крюков, которого следователи назвали «членом верховного совета» «Нового величия», был приговорен к шести годам лишения свободы.

Еще один фигурант дела Павел Ребровский, который пошел на сделку со следствием, получил два с половиной года колонии, но затем срок ему увеличили. Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Дмитрий Полетаев получили условные сроки от четырех до шести лет.

В октябре 2022 года на свободу вышел Вячеслав Крюков, а в январе 2023-го — Петр Карамзин.

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