Полицейский, избивший подростка, избежал наказания, отправившись на войну 

Тракторозаводский районный суд Волгограда приостановил производство по делу полицейского Алексея Топчиева, которого обвиняют в избиении подростка Александра Костина. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда, пишет «Медиазона».

«Мы пришли в суд, думали, что будет нормальное заседание, но нам сказали, что его приостанавливают. В суде сказали, что не могут найти этого Алексея Топчиева, сказали, что он уехал на СВО. Мы были в шоке. Саша столько времени не может оправиться, до сих пор ходит к психологу, а человек, который с ним это все сотворил, решил уйти от ответственности», — рассказала изданию V1.ру мама подростка Нина.

По версии следствия, в августе прошлого года 14-летнего Александра попытались остановить двое полицейских в штатском, которые приняли его за закладчика наркотиков. Как рассказывал ранее сам Костин, сначала один из них спросил у него дорогу, а затем схватил за руку и повалил на землю.

«Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти. Мы так и боролись на земле, когда вышел второй мужчина, он схватил меня за горло и начал душить. Я стучал ему по руке, давал знак, что мне нечем дышать. Он меня не понял, тогда я укусил его за руку. Вырвался, но тут же на меня посыпались удары от второго мужчины», — говорил он.

Костина скрутили ремнем и посадили в машину. Уже в отделе полицейские узнали, что ему 14 лет, а не 20 как они думали. «Когда полицейские услышали, что мне 14, они повели меня умыться. Сказали, чтобы я отряхнулся немного, а то весь в крови. У меня из носа постоянно капала кровь, голова болела, боли были страшные, я не понимал, что я сделал. Тут же мне сказали, что о том, что случилось, никому рассказывать не нужно, а не то что-нибудь обязательно найдут», — вспоминает Костин.

После того, как силовики убедились, что подросток не связан с наркотиками, его отпустили. Позже врачи зафиксировали у Костина закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтеки, травму глаза, множественные ушибы, а также травмы лица, головы, туловища, рук и ног.

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