Армия Азербайджана начала «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там также отмечается, что о «проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра».

Ранее 19 сентября бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха.

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