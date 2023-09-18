Газета «Адвокатская улица» закрывается из-за статуса «иноагента»

Газета «Адвокатская улица» объявила о своем закрытии. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале издания.

«Закрытие “Улицы” – очень тяжелое, но обдуманное решение. У него есть несколько причин, но главная – “иноагентский” статус. После внесения “Улицы” в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает», — написала главный редактор издания Екатерина Горбунова.

По ее словам, «Улица» прекратит свою работу в конце сентября. За это время издание опубликует материалы, работа над которыми уже ведется.

В апреле Минюст внес «Адвокатскую улицу» в реестр «иноагентов». Поводом для этого стало сотрудничество с проектом «ОВД-Инфо» и изданиями, которым уже был присвоен этот статус.

Юристы «Улицы» пытались оспорить решение Минюста в суде, однако в июле его признали законным.

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