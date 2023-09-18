Россия обстреляла несколько украинских регионов. Есть погибшие

В ночь на 18 сентября российские военные атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

В нем говорится, что всего по украинским регионам было выпущено 17 ракет и 24 беспилотника. Силам ПВО удалось сбить 16 дронов и все ракеты.

Под удар, в частности, попала Херсонская область. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в Херсоне в результате обстрела погиб 72-летний мужчина, а еще один местный житель был ранен.

Кроме того, в селе Кизомыс также есть один погибший и один раненый из числа мирных жителей. Еще одна женщина пострадала из-за обстрела в селе Ольговка.

Как пишет Прокудин, всего за минувшие сутки российские военные выпустили по региону более 500 снарядов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В результате повреждения получили жилые дома, фельдшерский пункт, а также здание промышленного объекта в Херсоне.

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