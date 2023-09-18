Из Высшей школы экономики ушла бывшая проректор и экс-директор Института прикладных политических исследований Валерия Касамара, сообщает телеграм-канал Inside hse со ссылкой на собственные неназванные источники. Страница Касамары на сайте университета не открывается — судя по всему, она удалена. Официально об увольнении Касамары и его причинах пока не сообщалось.

Касамара пришла в Высшую школу экономики в 2004 году, тогда она заняла должность первого заместителя декана факультета политологии. В 2018-м Касамара стала проректором вуза. При ее поддержке в 2019 году студенческий журнал DOXA исключили из числа студорганизаций ВШЭ с формулировкой, что издание «порочило репутацию вуза».

Летом 2019-го Касамара выразила готовность поручиться за бывшего студента ВШЭ Егора Жукова, которого тогда судили за «призывы к экстремизму» (часть 2 статьи 280 УК). Издание The Vyshka писало, что она действительно поручилась за студента. Когда его приговорили к условному сроку, Касамара снова поддержала его, заявив, что не будет вводить против Жукова никаких ограничений.

В том же 2019 году проректор в составе «команды Собянина» участвовала в выборах в Мосгордуму, на которые не допустили кандидатов от оппозиции. Студенты ВШЭ просили Касамару сняться с выборов, но она не стала этого делать и в итоге проиграла кандидату от «Справедливой России» Магомету Яндиеву.

В январе 2020-го в вузе обновились Правила внутреннего распорядка обучающихся, в которых был пункт «Вышка вне политики». В нем говорилось об «обязанности не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки». После возмущения студентов этот пункт изменили на более нейтральный.

В 2021 году Касамара ушла с должности проректора Высшей школы экономики, но осталась директором Института прикладных политических исследований. Он был расформирован летом 2023 года.

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