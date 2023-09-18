Служба госбезопасности Грузии утверждает, что в стране готовится госпереворот, «аналогичный украинскому “Евромайдану”»

В Грузии в октябре-декабре этого года готовится госпереворот, утверждает исполняющий обязанности директора Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Бача Мгеладзе.

По его словам, группа людей в Грузии и за границей готовит «массовые беспорядки». Мгеладзе назвал организаторами бывшего заместителя министра МВД Грузии Георгия Лордкипанидзе, который сейчас занимает пост заместителя главы военной разведки Украины, бывшего члена партии и бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего на стороне Украины «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

«Названные лица обсуждают несколько сценариев развития событий, среди которых создание так называемого палаточного городка, строительство баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, блокирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия. В частности, подтверждается, что организаторы рассматривают возможность реализации сценария, аналогичного украинскому “Евромайдану”», — сказал Мгеладзе.

Он также добавил, что организаторы протестов якобы планируют заложить взрывное устройство в одной из палаток, что должно привести к жертвам среди протестующих и силовиков. Это, в свою очередь, должно спровоцировать «беспорядочную перестрелку между правоохранительными органами и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейших гражданских беспорядков».

При этом Мгеладзе не рассказал о том, какие доказательства есть у СГБ. А также не сообщил о заведенных уголовных делах на «заговорщиков». Однако он заявил, что «госпереворот» планируется совершить на фоне возможного отказа Грузии в статусе кандидата в Евросоюз.

Лидер грузинской партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе считает, что таким образом СГБ хочет запугать людей, чтобы не допустить уличных протестов в случае отказа ЕС.

Как пишет PaperKartuli, в 2014 году бывший тогда главой МВД Грузии Александр Чикаидзе заявлял, что оппоненты действующей власти намерены дестабилизировать ситуацию, спровоцировать массовые беспорядки и организовать «майдан». Тогда эти обвинения не подтвердились.

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