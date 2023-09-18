Сеть норвежских типографий вместо Дмитрия Муратова передали Росимуществу 

Владимир Путин своим указом передал доли норвежского холдинга Amedia в типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже во временное управление Росимуществу. Документ был опубликован на портале правовых актов.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Amedia сообщила, что уходит с российского рынка и передает четыре своих типографии, которые находятся в полной собственности, в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Речь тогда шла о типографиях в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Так компания планировала поддержать независимые российские медиа.

«Мы в “Новой газете” с большой благодарностью приветствуем этот замечательный ресурс. Это поддержит свободное выражение мнений, и прибыль тоже пойдет на это. Независимые СМИ — это противоядие от войны. Мы позаботимся об открытом полиграфическом бизнесе и о сотрудниках», — говорил тогда Муратов.

Как ранее писал «Коммерсант», типографию в Воронеже Amedia «по доверенности» передала в управление местному издателю и публицисту Александру Лапину. Издание тогда отмечало, что это крупнейший игрок полиграфического рынка Черноземья, который печатает 60% периодических изданий, в том числе государственных.

Всего у Amedia было шесть типографий в России — две из них в совместной собственности с российскими акционерами.

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