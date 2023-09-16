«Яндекс» получил права на экранизацию трилогии Виктора Пелевина

Продюсерский центр «Яндекса» под названием «Плюс студия» получил права на экранизацию трилогии Виктора Пелевина. Речь идет о книгах Transhumanism Inc., «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин» — роман, который поступит в продажу 29 сентября. Об этом на презентации «Плюс студии» 15 сентября сообщила директор по контенту бизнес-группы «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук, пишут «Ведомости».

Представитель «Плюс студии» рассказал изданию, что экранизировать романы могут в формате как сериала, так и полнометражного фильма. Филипук в разговоре с ТАСС отметила, что «Яндекс» экранизирует романы Пелевина для «Кинопоиска».

Ранее роман Пелевина «Generation П» экранизировал режиссер Виктор Гинзбург, фильм вышел в 2011 году. Другая картина по роману «Ампир V» должна была выйти в 2022-м, но не получила прокатного удостоверения.

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